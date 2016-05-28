الأهلي: ملف القائمة الإفريقية يحسمه يول في يوليو

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن ملف الأربعة المضافين للقائمة الإفريقية سيحسمه الهولندي مارتن يول المدير الفني للفريق في شهر يوليو.

ويضم الأهلي في قائمته الإفريقية 26 لاعبا وبالتالي يتبقى له 4 مقاعد شاغرة يمكن استغلالها في شهر يوليو المقبل مع فتح القيد الإفريقي الثاني.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية "الوقت مازال مبكرا للحديث عن ملف الأربعة المقرر إضافتهم للقائمة الإفريقيةن الفريق مكتمل الصفوف ويمكنه خوض البطولة حتى النهاية بالمجموعة الحالية".

وأضاف "أية إضافات للقائمة الإفريقية ستتم وفقا لرؤية المدير الفني مارتن يول، وشهر يوليو هو الأنسب لإضافة هؤلاء اللاعبين حتى يتم الاستفادة منهم في جولات الإعادة".

وتابع "يول لم يحدد احتياجاته بعد للموسم الجديد إذ سيتم استطلاع رأيه بعد العودة من هولندا ووفقا لارتباطات الفريق سواء في دوري الأبطال أو الدوري المحلي لمعرفة المراكز التي تحتاج للتدعيم".

ويلعب الأهلي في المجموعة الأولى برفقة أندية الوداد المغربي وأسيك الإيفواري وزيسكو الزامبي.