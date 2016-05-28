نهائي_الأبطال - 3 لاعبين فقط بالزمالك يتوقعون تتويج أتليتكو

ماذا يتوقع نجوم الزمالك لنهائي الأبطال المنتظر بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد؟ FilGoal.com يعرف الإجابة.

3 منهم فقط يتوقعون تتويج رجال دييجو سيميوني، هم محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد كوفي وعمر جابر.

أما أحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم "جنش" وطارق حامد وإبراهيم عبد الخالق ومصطفى فتحي وأيمن حفني وحمادة طلبة ومحمود عبد المنعم "كهربا" ورمزي خالد وعلي جبر فيميلون إلى كفة الملكي.

وبالنسبة لمحمد حلمي المدرب فإنه يتوقع تتويج أتليتكو رغم حبه لريال مدريد، أما مساعده محمد صلاح فيرى أن رفاق كريستيانو رونالدو سيحصدون اللقب.

ويميل الأغلبية من لاعبي كرة القدم المصريين إلى ترشيح ريال مدريد في النهائي لأنه يفوق جاره الروخيبلانكوس في الشعبية.

وتنطلق المباراة في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو الإيطالية.