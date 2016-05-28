وزير الآثار يزور وادى النطرون لتفقد الأديرة والكنائس القبطية

يزور اليوم الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار مركز وادى النطرون بالبحيرة، لتفقد عدد من الأديرة القبطية، منها دير الأنبا بيشوى ودير السريان وأبو مقار، وذلك لتفقد أعمال الترميم ببعض الكنائس الأثرية بها، وبحث إمكانية تطوير المنطقة بالكامل ووضعها على الخريطة السياحية بشكل يليق بها.

ومن المقرر أن يستقبل وزير الآثار بوادى النطرون الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، والمهندسة نادية عبده نائب محافظ البحيرة، وصلاح مسعود رئيس مركز ومدينة وادى النطرون، بالإضافة إلى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وتأتى زيارة وزير الآثار اليوم ضمن جولة يقوم بها لمحافظتى الإسكندرية والبحيرة لتفقد عدد من المشروعات الأثرية، منها تطوير المنطقة الأثرية بمارينا بالساحل الشمالى.

- وزير الآثار يتفقد منطقة مارينا الأثرية وأديرة وادى النطرون