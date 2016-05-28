"التخلص الآمن من النفايات الطبية" ندوة بمركز النيل فى سوهاج

عقد مركز النيل للإعلام بسوهاج بالتعاون مع مديرية الصحة، ندوة بعنوان "التخلص الآمن من النفايات الطبية"، بحضور عبد العليم عبد الراضى مدير مركز النيل، وإيمان على إمام مسئول المتابعة بالمركز وعدد من الأطباء ومسئولى التمريض والسلامة ومكافحة العدوى بالمستشفيات ومراكز سوهاج، وكذلك أطباء بمديرية الطب البيطرى.

حاضر فى الندوة الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة بسوهاج، وتحدثت عن أنواع مخلفات المستشفيات والتى تنقسم إلى مخلفات خطرة مثل الصلبة المتمثلة فى نتاج الحقن والمعدات الطبية والمخلفات الكيماوية والإشعاعية والبيولوجية والتى يتم وضعها فى أكياس وحاويات خاصة، وأخرى غير خطرة مثل تلك الناتجة عن استخدام المريض كبقايا الطعام وزجاجات المياه والعصائر، وتعد طرق التخلص من النفايات بأنواعها من الخطورة بمكان، لأنها تنقل العدوى لجميع القائمين عليها بداية من العمال والتمريض والطبيب وصولا للمنتفعين بطريق مباشر أو غير مباشر.

وأشارت مدير عام الطب الوقائى إلى أن اشتراطات السلامة فى التعامل مع المخلفات هى التأكد من فصل المخلفات من مكانها، وعمل حجرة نفايات داخل المنشأة الطبية مطابقة لاشتراطات الجودة، ووجود سجل نفايات داخل المنشأة الطبية، وكذلك التأكد من وجود بيان بوزن المخلفات قبل التسليم لعربات الجمع، والتأكد من السجل البيئى الخاص بالمنشأة الطبية.

كما أوصت الندوة بضرورة تدريب العاملين بالمنشآت الطبية على التعامل الأمثل مع المخلفات وضرورة توفير كافة الإمكانات المادية اللوجستية لهذه العملية، تجنبا لنقل الأمراض والفيروسات الضارة، وكذلك زيادة مدافن ومحارق النفايات والتأكد من جاهزيتها لاستقبال النفايات والتعامل معها.

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