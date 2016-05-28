بالصور.. محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية بـ83.6%

اعتمد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية للعام الدراسى 2015/2016، وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 83.6% وقد تلاحظ تفوق البنات على البنين، فقد احتلت البنات عدد 8 مراكز من المراكز العشر الأوائل على مستوى المحافظة لهذا العام.

وكان محافظ الإسماعيلية قد استقبل، اليوم، المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لاعتماد نتيجة هذا العام.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الابتدائية على مستوى المحافظة وتوابعها لهذا العام قد بلغ 23256 طالبا وطالبة، وقد بلغ عدد الحضور للامتحانات 22477 طالبا وطالبة وعدد الناجحين 18786 طالبا وطالبة، وأنه تلاحظ تفوق البنات على البنين فى حصد المراكز الأولى على مستوى المحافظة.

وكان ترتيب العشرة الأوائل على المحافظة هذا العام كالتالى، حيث حصلت الطالبة سارة وسيم سليمان محمد على المركز الأول من مدرسة عبدالمنعم رياض بإدارة التل الكبير بمجموع 229.6، كما حصلت الطالبة بسمة عاطف عبدالعليم على المركز الثانى بمجموع 299.2 من مدرسة المجمع التعليمى للغات إدارة شمال الإسماعيلية، وحققت الطالبة ضحى محمود عبدالمنعم من مدرسة الطائف الرسمية للغات إدارة شمال الإسماعيلية المركز الثالث بمجموع 299.1 درجة، والمركز الرابع كان من نصيب هدير عبدالخالق عبد الرحمن من مدرسة معاذ بن جبل بإدارة ابوصوير بمجموع 299.1 درجة.

كما حصل محمود حامد محمد عيد على المركز الخامس من المجمع التعليمى للغات بمجموع 299.1 درجة، وحصلت ألفت سامح محمد فهمى على المركز السادس من مدرسة آمون الخاصة إدارة شمال الإسماعيلية بمجموع 299.05 درجة.

وحققت عبير حسيني عبدالرحمن المركز السادس مكرر بنفس المجموع من مدرسة القنطرة غرب وحصلت منار حمدى على محمد على المركز السابع بمجموع 299.2 من مدرسة مكة المكرمة إدارة شمال الإسماعيلية والمركز الثامن حصل علية أسامة محمد عبدالعليم من مدرسة السلام الرسمية للغات بمجموع 299 والمركز العاشر "التاسع مكرر" حصلت علية الطالبة ليلى مازن محمد عبد البديع من مدرسة آمون الخاصة بمجموع 299 درجة.

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