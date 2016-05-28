وكيل «تعليم الوادي الجديد» يتفقد إمتحانات الدبلومات الفنية

مراسل«ONA»:

تفقد الدكتور غازي البنواني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم السبت، لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمركز الداخلة، وزار لجنة مدرسة الثانوية الفنية بموط ولجنة موط الثانوية الصناعية ولجنة موط الثانوية التجارية ولجنة موط الثانوية الزراعية.

واطمأن البنواني، على سير الامتحانات وتأكد من توافر كافة سبل الراحه للطلاب وتوفر المراوح ومبردات المياه بكل لجنة وانتقل بعدها إلى زيارة مبنى ديوان إدارة الداخلة التعليمية وتأكد من صرف رواتب شهر مايو لجميع العاملين، وصرف الجزء الأول من مكافأة الامتحانات؛ حيث تم صرف 120 يومًا لجميع العاملين من إجمالي 200 يوم مستحقة.