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السجن 5 سنوات لصفوت الشريف ونجله وإلزامهما برد 419 مليون جنيه للدولة

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السجن 5 سنوات لصفوت الشريف ونجله وإلزامهما برد 419 مليون جنيه للدولة السجن 5 سنوات لصفوت الشريف ونجله وإلزامهما برد 419 مليون جنيه للدولة

صفوت الشريف ونجليه (أرشيفية)

قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس, بمعاقبة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه إيهاب “مخلى سبيله” بالسجن 5 سنوات، وأشرف “هارب” 10 سنوات ، مع تغريمهم 209 مليون و78 ألف و454 جنيه ودفع مثل هذا المبلغ قيمة تربح زوجة الشريف ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك في لإتهامهم بالكسب غير المشروع وإستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

كما تغيب الشريف ونجليه عن جلسة اليوم.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد خلف الله، وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح.

ويشار إلى كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال صفوت الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”

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