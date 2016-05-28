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غربى بين سبعة مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش أوقفوا فى اليمن

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غربى بين سبعة مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش أوقفوا فى اليمن غربى بين سبعة مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش أوقفوا فى اليمن
أعلنت السلطات اليمنية السبت توقيف سبعة مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش من بينهم "غربى" فى عدن، حسبما أعلن ضابط فى الشرطة للوكالة الفرنسية للأنباء.

وعملية المداهمة ضمن حملة واسعة تشنها ضد التنظيم الجهادى وتنظيم القاعدة اللذين اعلنا مسؤوليتهما عن سلسلة من الهجمات الدامية فى الاشهر الاخيرة فى جنوب وجنوب شرق اليمن.

وبين تلك الهجمات تفجيران مزدوجان تبناهما التنظيم ضد قوات النظام فى عدن الاثنين وراح ضحيتهما 41 شخصا على الأقل.

وأعلن الضابط منير اليافعى الذى شارك فى المداهمة "اعتقلنا سبعة اشخاص بينهم غربى مسلم من عناصر داعش خلال عملية دهم فى المنصورة"، أحد احياء عدن.

وأفادت التنظيمات الجهادية لاسيما تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، من النزاع المستمر منذ اكثر من عام بين القوات الحكومية والمتمردين، لتعزيز نفوذها فى مناطق عدة خصوصا فى جنوب البلاد.

وتعتبر واشنطن القاعدة فى اليمن أخطر فروع التنظيم فى العالم، وهى تستهدف قياداته وعناصره منذ اعوام بضربات تنفذها طائرات من دون طيار. كما اكدت وزارة الدفاع الاميركية مشاركة عدد من جنودها فى استعادة المكلا.

وعلى رغم طرد التنظيم من المكلا ومناطق فى ساحل حضرموت، إلا أنه لا يزال يحظى بتواجد فى أرجاء عدة من هذه المحافظة وغيرها.
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مصر 365

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