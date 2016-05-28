نبيل العربى يلتقى وفدا ليبيا قبل انعقاد الاجتماع غير العادى لمجلس الجامعة

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى اليوم بمقر الأمانة العامة وفدا ليبيا برئاسة فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبى.

ونوه الدكتور نبيل العربى- فى تصريح للصحفيين عقب اللقاء- بكافة القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية التى تدعم حكومة الوفاق فى ليبيا.

وأكد العربى، فى تصريحه، أن الموضوع الليبى سيطرح بكافة تفاصيله أمام الاجتماع غير العادى لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الذى ستنطلق أعماله فى وقت لاحق اليوم برئاسة مملكة البحرين.

وأضاف العربى أنه تم خلال اللقاء استعراض التطورات على الساحة الليبية والمشاورات الدائرة بشأنها عربيا وإقليميا ودوليا.

>