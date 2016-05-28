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أخبار العراق..حكومة العراق تعتزم بناء جدار أمنى يطوق العاصمة بغداد

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أخبار العراق..حكومة العراق تعتزم بناء جدار أمنى يطوق العاصمة بغداد أخبار العراق..حكومة العراق تعتزم بناء جدار أمنى يطوق العاصمة بغداد
شرعت حكومة العراق فى بناء جدار أمنى يطوق العاصمة بغداد، وقال الناطق باسم العراقية سعد الحديثى أن بناء هذا الجدار ليست له أية دوافع سياسية ولا يهدف الى إحداث تغييرات فى تركيبة سكان بغداد.

وجاءت تصريحات الحديثى فى أعقاب نفى بيان نفى فيه مكتب رئيس الوزراء العراقى التفكير فى بناء جدار أمنى يطوق العاصمة العراقية وأكد على أن بغداد هي عاصمة كل العراقيين ومن المستحيل أن تصبح مدينة معزولة.

لكن المراقبين يقولون إن فكرة بناء هذا الجدار قد صدرت عن وزير الداخلية العراقى فى إطار السعى لتجنيب العاصمة العراقية هجمات يومية يشنها مسلحوا داعش، فضلا عن ان اقامة هذا الجدار حول بغداد من شأنه خفض عدد الأكمنة و نقاط التفتيش و الارتكازات الامنية فى بغداد و التى تتسبب فى عرقلة المرور و حركة السير .
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