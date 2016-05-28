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بيان عاجل للنائب علاء والي بشأن زيادة أسعار الأدوية

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بيان عاجل للنائب علاء والي بشأن زيادة أسعار الأدوية بيان عاجل للنائب علاء والي بشأن زيادة أسعار الأدوية

النائب علاء والي

قدم النائب علاء والي، اليوم السبت، بيانًا عاجلًا، موجه للدكتور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بشأن التنفيذ الخاطئ لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن زيادة الأدوية 20 %، منتقدًا صدور هذا القرار قبل عرضه على مجلس النواب.

وقال والي، في بيانه، أن الأمر أدى إلى تلاعب بعض شركات الأدوية بالقرار وقدمت أسعار مخالفة لما أقره مجلس الوزراء وبالفعل أقرت بعض الشركات الزيادة على الوحدة بمعنى أن العبوة التى تحتوى على شريطين علاج تكون الزيادة على كل شريط ، وكذلك تفاوت أسعار العلاج فى الزيادة بين الصيدليات وأصبحت كل صيدلية تبيع بسعر معين وخصوصاً الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب.

وطالب والي، وزارة الصحة بالتفتيش على شركات الدواء وكذلك متابعة الصيدليات فى تنفيذ هذه الزيادة على أصناف معينة بما لا يتجاوز 6 جنيهات على صنف الأدوية التى لا تزيد تسعيرتها على 30 جنيه.

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