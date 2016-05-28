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متعب: لن أرحل عن الأهلي.. ولن أعتزل

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متعب: لن أرحل عن الأهلي.. ولن أعتزل متعب: لن أرحل عن الأهلي.. ولن أعتزل

قال عماد متعب لاعب الأهلي إنه لا يفكر نهائيا في اعتزال كرة القدم أو الرحيل عن الفريق رغم قلة مشاركاته في المباريات.

وصرح متعب للصحفيين قائلا:"لم أتلق عروضا من فرق أخرى. عقدي مع الأهلي ينتهي الموسم المقبل".

وأضاف "لا أفكر في الرحيل أو الاعتزال، كل ما قيل في هذا الأمر ليس له أساس من الصحة".

وتابع "أركز فقط على حسم الدوري ولقاءات دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي".

وأتم "أؤدي ما عليّ في التدريبات، عندما ستأتي الفرصة لن أفرط فيها ولن أخرج من الملعب مجددا. أثق في قدراتي والمنافسة تجعلني أقدم أفضل ما عندي".

وشارك متعب في 246 دقيقة فقط هذا الموسم في الدوري المصري الممتاز، فالأهلي يعتمد على الثلاثي الهجومي ماليك إيفونا وجون أنطوي وعمرو جمال بصفة أكبر في المباريات.

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