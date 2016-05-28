خبر في الجول - أزمة الوداد تعيد شيكاتارا لحسابات الزمالك

راودت فكرة التعاقد مع شيسوم شيكاتارا المهاجم النيجيري صاحب الـ21 عاما إدارة الزمالك مرة أخرى في ظل عدم إتمام تعاقده مع الوداد المغربي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يفكر في التقدم بعرض رسمي لفريق أبيا واريورز من أجل الحصول على خدمات اللاعب، فالعقد الذي وقعه مع الوداد لم يُفعل بعد لأن ناديه النيجيري لم يحصل على المقابل المادي.

وأكد إميكا إنياما رئيس أبيا لموقع كومبليت نيجيريا سبورتس أن هناك بندا في عقد اللاعب يفيد بأنه لا يصبح على ذمة الوداد رسميا إلا عند استلام ناديه لقيمة الصفقة.

ومن المفترض أن يبدأ شيكاتارا الموسم الجديد مع الوداد الذي وقع له لمدة 3 مواسم، لكن حتى الآن لم يتأكد ذلك.

ويريد الزمالك الاستقرار على القرار المناسب في هذا الأمر، خاصة المقابل المادي الذي سيتم عرضه على الفريق النيجيري.

ويعارض بعض أعضاء مجلس إدارة النادي التعاقد مع اللاعب نظرا لأنه لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ فترة طويلة، وهو ما سيؤثر على مستواه بالسلب حتما إذا لعب مع الزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

وأراد الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية الماضية التعاقد مع اللاعب إلا أن الوداد استطاع الحصول على توقيعه.