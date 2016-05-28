وزير التموين: استلام 4 ملايين و328 ألف طن قمح محلي من المزارعين خلال 43 يوما

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، أنه تم إستلام 4 ملايين و328 ألف طن قمح محلي من المزارعين خلال 43 يوما بنسبة 110 % عن المستهدف وذلك منذ فتح باب التوريد منتصف شهر أبريل الماضي وحتي أمس بزيادة قدرها 328 ألف طن عن المستهدف إستلامه هذا الموسم حيث كان مستهدفا إستلام 4 ملايين طن قمح مؤكدا أن باب التوريد مازال مفتوحا يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء وخلال الاجازات والعطلات الرسمية أمام جميع الموردين لإستلام كل حبة قمح محلي من المزارعين.

وزير التموين: باب التوريد مازال مفتوحا أمام جميع الموردين لإستلام كل حبة قمح محلي من المزارعين

وأكد أن من شروط توريد الاقماح أن تكون بدرجة نظافة لاتقل عن 22 ونصف قيراط وأن تكون الاقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة وحظر إستلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة وفي حالة المخالفة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها مشيرا الي أن نجاح موسم التوريد يعود للتنسيق والتعاون بين وزارتي التموين والزراعة ومجلس الوزراء والجهات المعنية بالتسويق حيث تم تقديم تيسيرات وتسهيلات كبيرة للموردين وأنه يتم صرف المستحقات المالية للموردين بعد إستلام الاقماح وفرزها وأن هناك غرف عمليات بمركز المعلومات بمجلس الوزراء وبمديريات التموين بالمحافظات تعمل بصفة دائمة ويوميه لحل مشاكل الموردين