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"الداخلية": نلاحق صفحات ومواقع الغش بأحدث التقنيات الحديثة

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"الداخلية": نلاحق صفحات ومواقع الغش بأحدث التقنيات الحديثة "الداخلية": نلاحق صفحات ومواقع الغش بأحدث التقنيات الحديثة
صرح مصدر مسئول بقطاع التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، بأن الأجهزة الأمنية تلاحق الصفحات المسئولة عن تسريب أسئلة الامتحانات سواء الأزهرية أو العامة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مباحث الإنترنت تستخدم هذا العام أحدث التقنيات الحديثة لمواجهة وملاحقة الصفحات المسئولة عن تسريب أسئلة الامتحانات مقابل الحصول على أرقام "كروت" شحن من الطلاب.

وأوضح المصدر، أن وزارتى الداخلية والتربية والتعليم، عقدتا اجتماعات مكثفة على مدار الأيام الماضية، لبحث سبل مواجهة مواقع وصفحات الغش، الذى يتسبب فى إهدار مجهود الطلاب المتميزين.

يذكر أن عددا من الصفحات على الفيس بوك والمواقع الإلكترونية، أعلنت نيتها عن تسريب أسئلة الامتحانات سواء لطلاب الأزهر أو التربية والتعليم، وانتشرت هذه الصفحات على الفيس بوك بأسماء عديدة، أبرزها "عبيلوا واديلوا".


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