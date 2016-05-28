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إصابة طالب بقطع فى الشريان بسبب مشاجرة بينه واثنين آخرين بالغردقة

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إصابة طالب بقطع فى الشريان بسبب مشاجرة بينه واثنين آخرين بالغردقة إصابة طالب بقطع فى الشريان بسبب مشاجرة بينه واثنين آخرين بالغردقة
أصيب صباح اليوم، بمدينة الغردقة، طالب بالصف الثانى الإعدادى، بقطع فى الشريان جراء نشوب مشاجرة بينه وطالبين آخرين بسبب لعب كرة القدم بمنطقة الهلال، تم نقل الطالب لمستشفى الغردقة العام وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة بين ثلاثة طلاب فى المرحلة الإعدادية بسبب لعب كرة القدم، مما أسفر عن إصابة أحدهم بقطع فى شريان يده بسبب اعتداء طالب عليه أثناء اللعب، حرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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