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مصرع 3 فتيات غرقا أثناء الاستحمام بالملاحات فى البحيرة

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مصرع 3 فتيات غرقا أثناء الاستحمام بالملاحات فى البحيرة مصرع 3 فتيات غرقا أثناء الاستحمام بالملاحات فى البحيرة
لقيت 3 فتيات مصرعهن غرقا خلال الاستحمام بمنطقة الملاحة بغرب النوبارية بالبحيرة، وكان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة غرب النوبارية من إدارة شرطة النجدة بغرق 3 فتيات بمنطقة الملاحة بناحية قرية سليمان دائرة القسم.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيام كل من، "خلود أسامة محمد 14 سنة ورحمة أسامة محمد 12 سنة وتقيمان قرية أدم دائرة القسم، وعلا عوض سالم 15 سنة ومقيمة قرية اليشع دائرة القسم، جميعهن عمالة زراعية بالاستحمام بالمنطقة المشار إليها، غرقن لعدم إجادتهن السباحة، وتم انتشالهن ونقلهن لمشرحة مستشفى النوبارية العام.

وبتوقيع الكشف الطبى عليهن بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.


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