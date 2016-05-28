مباحث روض الفرج تضبط صاحب معرض سيارات وآخرين بحوزتهم أسلحة نارية للتشاجر

نجح رجال مباحث روض الفرج، فى إحباط مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الأشخاص، وتمكنوا من ضبط صاحب معرض سيارات وآخرين وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة، واعترفوا أنهم كانوا فى طريقهم لمناصرة أحد أصدقاءهم فى الهرم، وتم إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة روض الفرج، معلومات مفادها اعتزام مجموعة من الأشخاص التشاجر مع آخرين بدائرة القسم باستخدام أسلحة نارية، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، وتمكنوا من ضبطهم وإحباط المشاجرة.

وتبين من خلال الفحص أنهم كل من "محمد ع ا" 41 سنة صاحب معرض سيارات وقائد السيارة رقم ف ب ص 495 ماركة فيرنا "ملكه"، و"سامح م ع" 36 سنة مهندس أدوات طبية، السابق اتهامه فى 8 قضايا أخرهم 6827 لسنة 2013م الساحل "سرقة بالإكراه" قائد السيارة رقم ون ل 941 ماركة فيرنا فيرانى اللون "ملكه"، و"كامل ا ا" 30 سنة عاطل.

وبتفتيش السيارات عثر داخلها على سلاح نارى "بندقية خرطوش عيار 16مم، و6 طلقات من ذات العيار، وسلاح نارى فرد خرطوش عيار 12مم، و17 طلقة من ذات العيار، وطبنجة صوت عيار 9مم، و10 طلقات صوت، و36 طلقة بلى".

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد التشاجر مع آخرين لمناصرة أحد أصدقائهم بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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