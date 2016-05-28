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«داعش» والجيش السوري يهاجمان مناطق المعارضة في حلب

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«داعش» والجيش السوري يهاجمان مناطق المعارضة في حلب «داعش» والجيش السوري يهاجمان مناطق المعارضة في حلب

ارشيفية

تجددت الاشتباكات العنيفة، اليوم السبت، على أطراف بلدة ‫‏مارع شمالي حلب بين “داعش” وفصائل المعارضة المسلحة، حيث يحاول التنظيم السيطرة على البلدة التي تشكل آخر معاقل المعارضة المسلحة في ريف حلب الشمالي، وذلك بالتزامن مع هجمات القوات الحكومية على مناطق سيطرة المعارضة شرقي المدينة.

وقالت مصادر، إن فصائل المعارضة المسلحة دمرت 4 مفخخات لـ”داعش”، وأوقعت عشرات بين قتيل وأسير من مسلحي التنظيم أثناء محاولتهم التقدم، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وكثف تنظيم داعش قصفه بالمدفعية على البلدة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

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