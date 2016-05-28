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فحص 12 شقة و3 فنادق فى حملة أمنية بأسيوط

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فحص 12 شقة و3 فنادق فى حملة أمنية بأسيوط فحص 12 شقة و3 فنادق فى حملة أمنية بأسيوط

مراسل«ONA»:

شنت مديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة بقيادة إدارة مباحث الآداب والبحث الجنائى للتفتيش وفحص الشقق المفروشة والفنادق، للكشف على المشتبه بهم جنائيًا ولم تسفر الحملة عن ضبط أي مخالفات .

وقامت الحملة التي أشرف عليها اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، وقادها رئيس مباحث الآداب، بفحص وتفتيش 12 شقة مفروشة و3 فنادق يقطنها 76 نزيل من المترددين عليها والكشف على المشتبه بهم جنائيًا ، كما تم فحص 7 أجانب منهم 4 صينى الجنسية وسورى واحد وهندى ويمنى الجنسية، وجار فحص إقامتهم بمعرفة إدارة الأمن الوطني بأسيوط، ولم تسفر الحملة عن ضبط أي مخالفات أو ممنوعات.

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