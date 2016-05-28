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3 أعشاب سحرية تقلل من ضغط الدم المرتفع خلال أسبوع

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3 أعشاب سحرية تقلل من ضغط الدم المرتفع خلال أسبوع 3 أعشاب سحرية تقلل من ضغط الدم المرتفع خلال أسبوع
ارتفاع ضغط الدم، من الأمراض التى يعانى منها البعض، نتيجة لتدفق الدم بشكل غير طبيعى، وفى هذه الحالة من الممكن التغلب على ارتفاع ضغط الدم ببعض الأعشاب الطبيعية.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن ارتفاع ضغط الدم، هو حالة يتدفق فيها الدم من خلال الشرايين بمعدل مرتفع بشكل غير طبيعى، وإذا لم يتم معالجته والسيطرة عليه، يمكن أن يؤدى إلى مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والفشل الكلوى والسكتة الدماغية.

وفى هذا الإطار، قدم التقرير بعض الأعشاب الطبيعية التى يمكن أن تقلل من ارتفاع ضغط الدم فى أسبوع، وتتضمن الآتى:

1. البردقوش: من الأعشاب التى تساعد فى الحد من ارتفاع ضغط الدم، لأنها غنية بمواد مضادة للأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، التى تقلل من مستويات الكولسترول فى الجسم.

2. أوراق النعناع: تساعد فى تعزيز الدورة الدموية، وإنتاج خلايا الدم السليمة، وبالتالى تسيطر على ارتفاع ضغط الدم.

3. أوراق نبات الغار: غنية بفيتامين سى وبعض المواد الغذائية الصحية الأخرى، التى يمكن أن تساعد فى الحد من ارتفاع ضغط الدم عن طريق الحد من كثافة وسماكة الدم وتحسين صحة الشرايين.


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