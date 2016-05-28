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ضبط 3 بحوزتهم مواد مخدرة وأعيرة نارية أثناء استقلالهم سيارة بقنا

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ضبط 3 بحوزتهم مواد مخدرة وأعيرة نارية أثناء استقلالهم سيارة بقنا ضبط 3 بحوزتهم مواد مخدرة وأعيرة نارية أثناء استقلالهم سيارة بقنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من ضبط 3 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة بطريق قنا قوص جنوب محافظة قنا وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة والذخيرة.

كان قد تلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط السيارة رقم 26574 قيادة خالد ى ح 32 سنة والذى عثر بحوزته على 500 جرام حشيش وبرفقته كل من عبد الرحمن م ا وبحوزته 100 جرام حشيش وأشرف ا تاجر، وتبين أنه متهم فى قضايا سرقة وسلاح وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد وعثر بحوزته على 150 طلقا ناريا.

وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهمين.


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