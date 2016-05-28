قاضي أنصار بيت المقدس يأمر بتغريم 7 شهود 1000 جنيهًا لتغيبهم عن جلسة اليوم

أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، فى محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى ، لجلسة 25 يونيو، بضبط وإحضار 3 من ضباط الأمن الوطنى، مع تغريم 7 شهود أخرين 1000 جنيهًا لتغيبهم عن جلسة اليوم.

وكانت المحكمة قد أجلت القضية لجلسة ٢٥ يونيو لاستكمال سماع الشهود.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.