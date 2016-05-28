وزير قطاع الأعمال منتقدا رئيس شركة بيع المصنوعات: "أنا مش بتاع هئ ومئ"

أعرب الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، عن غضبه الشديد خلال افتتاح فرع شركة بيع المصنوعات فى مدينة بنها.

وقال الشرقاوى موجها حديثه لمحمد عنارة، رئيس الشركة: "أنا مش بتاع هئ ومئ"، لافتا إلى أن الفشل معناه تقديم رئيس الشركة ومجلس الإدارة استقالته خاصة أن الفرع ما يزال تحت التجهيز وشبه خالى من البضائع.

وخلال تفقد الوزير للفرع برفقه محافظ القليوبية اللواء رضا فرحات أكد على استمرار دعم شركات قطاع الأعمال العام، والاعتماد على لغة الأرقام بهدف تحسين المؤشرات المالية، مؤكدا تنفيذ أكبر خطة لتدريب جميع العاملين فى الشركات لتأهيل الصف الثانى والثالث وأيضا الإدارة العليا.

جدير بالذكر أن الفرع تكلف تطويره نحو 6 ملايين جنيه بمشاركة القطاع الخاص.

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