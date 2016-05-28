السيسي يفتتح مبنى النيابة العامة الجديد ويجتمع بالقيادات ويتسلم درعا تذكاريا

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مبنى النيابة العامة الجديد بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الشئون القانونية ومجلس النواب، والعدل، والنائب العام، وعدد من كبار قيادات النيابة العامة.

وأزاح الرئيس الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً باِفتتاح مبنى النيابة العامة الجديد، كما استمع إلى شرح على نموذج للمبنى، فضلاً عن شرح على عدد من الأعمال الفنية التى تعبر عن تاريخ العدالة والقضاء لدى المصريين القدماء. وقام بالتوقيع فى سجل التشريفات.

وعقد الرئيس اجتماعاً مع المستشار نبيل صادق النائب العام وعدد من كبار قيادات النيابة العامة، حيث استمع إلى كلمة ترحيب من النائب العام، وشاهد فيلمين تسجيلين عن تطوير العمل فى نيابات المرور، ونيابات الأسرة. وعقب ذلك تسلم الرئيس درع النيابة العامة كهدية تذكارية قدمها له المستشار النائب العام.

الرئيس السيسى يفتتح اليوم مبنى النيابة العامة.. ويستقبل "أبو مازن"

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