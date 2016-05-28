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عاطل يقتل عجوزا لاختلافهما على أولوية ممارسة الشذوذ فى روض الفرج

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عاطل يقتل عجوزا لاختلافهما على أولوية ممارسة الشذوذ فى روض الفرج عاطل يقتل عجوزا لاختلافهما على أولوية ممارسة الشذوذ فى روض الفرج
شهدت منطقة روض الفرج، جريمة قتل بشعة، حيث أنهى عاطل حياة عجوز بعد مشادة فيما بينهما حول أولوية ممارسة الشذوذ، وهو ما دفعه لتسديد 8 طعنات نافذة له أودت بحياته، واستولى على هاتفه وفر هاربا، فتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الجريمة، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة روض الفرج، بلاغا من "سبع ص ج" 57 سنة، موظف، باكتشافه مقتل شقيقه "عريان ص ج" 60 سنة، داخل مسكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الجريمة، وبانتقال رجال المباحث عثروا على جثة المجنى عليه ملقاة على ظهرها يرتدى ملابسه كاملة، وبها إصابات عبارة عن 8 طعنات بالبطن والجانب الأيمن والرقبة وجرح قطعى بالركبة، وآخر سطحى بالأنف، وتبين سرقة هاتفه المحمول.

ومن خلال خطة البحث التى أشرف على تنفيذها اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة "مينا ث س" 24 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى 2 قضية آخرهما 2541 لسنة 2011م روض الفرج "سرقة متجر"، المحكوم عليه فى حكمى حبس جزئى "تبديد وسرقة" والمقضى فيهما بالحبس 7 شهور.

وبإعداد الأكمنة أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بارتباطه بعلاقة شذوذ جنسى مع المجنى عليه، وأنه اتصل به يوم الحادث وتقابل معه بمسكنه، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية ممارسة الفجور قام خلالها باستخلاص "سكين" من داخل مطبخ المسكن، وتعدى على المجنى عليه محدثا إصابته التى أودت بحياته، واستولى على هاتفه المحمول.

وأشار المتهم إلى إنه عقب ذلك تخلص من السلاح المستخدم بإلقائه فى الطريق بمنطقة سكن المجنى عليه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، كما أمكن التوصل إلى السلاح الأبيض المستخدم فى الحادث بحوزة حارس عقار بمنطقة سكن المجنى عليه، حيث عثر عليه ملقى بالطريق العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق .


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