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قاضى "بيت المقدس" يأمر بضبط وإحضار 3 ضباط بالأمن الوطنى.. والتأجيل لـ25 يونيو

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قاضى "بيت المقدس" يأمر بضبط وإحضار 3 ضباط بالأمن الوطنى.. والتأجيل لـ25 يونيو قاضى "بيت المقدس" يأمر بضبط وإحضار 3 ضباط بالأمن الوطنى.. والتأجيل لـ25 يونيو
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم، السبت، تأجيل جلسة محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لـ 25 يونيو.

وكما قررت المحكمة إلقاء القبض على 3 من الضباط وهم محمد الحسينى، وأحمد عبد الفتاح، عصام محمد، وجميعهم من قطاع الأمن الوطنى، لتخلفهم عن حضور جلسة اليوم، السبت، وكما قررت المحكمة تغريم 8 من شهود الإثبات ألف جنيه لكل واحد منهم لعدم حضورهم جلسة اليوم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم منها ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


>بدء جلسة محاكمة 213 متهما من عناصر تنظيم "بيت المقدس" الإرهابى

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