الأرصاد : ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدا والعظمى فى القاهرة 32

>يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود ، غدا الأحد، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال و شرق البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس و البحر الاحمر مما يؤدى الى إضطراب الملاحة هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر الى مترين و أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين الى مترين ونصف المتر ..والرياح السطحية على البحرين المتوسط والاحمر شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 20 32

>الإسكندرية 21 27

>مطروح 19 27

>بورسعيد 19 26

>دمياط 20 26

>بلطيم 20 26

>الإسماعيلية 19 33

>السويس 19 33

>العريش 18 27

>نخل 12 31

>طابا 15 31

>الطور 22 32

>مرسى علم 23 33

>الغردقة 22 33

>شرم الشيخ 24 32

>رفح 17 26

>كاترين 12 26

>سيوة 16 38

>المنيا 17 33

>الفيوم 18 32

>رأس سدر 19 31

>أبوسمبل 22 38

>وسط الدلتا 20 32

>أسيوط 17 33

>سوهاج 17 33

>الأقصر 22 36

>أسوان 22 38

>شلاتين 23 35

>حلايب 25 33

>الوادى الجديد 21 35

>قنا 22 36

>نويبع 23 30

>السلوم 17 32

-الأرصاد: انخفاض الحرارة واعتدال الطقس يستمر حتى منتصف الأسبوع الجارى

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