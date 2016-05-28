الأرصاد : ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة غدا والعظمى فى القاهرة 32

>يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود ، غدا الأحد، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال و شرق البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس و البحر الاحمر مما يؤدى الى إضطراب الملاحة هناك .
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهو معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر الى مترين و أما عن حالة البحر الأحمر فهى معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين الى مترين ونصف المتر ..والرياح السطحية على البحرين المتوسط والاحمر شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 20 32
>الإسكندرية 21 27
>مطروح 19 27
>بورسعيد 19 26
>دمياط 20 26
>بلطيم 20 26
>الإسماعيلية 19 33
>السويس 19 33
>العريش 18 27
>نخل 12 31
>طابا 15 31
>الطور 22 32
>مرسى علم 23 33
>الغردقة 22 33
>شرم الشيخ 24 32
>رفح 17 26
>كاترين 12 26
>سيوة 16 38
>المنيا 17 33
>الفيوم 18 32
>رأس سدر 19 31
>أبوسمبل 22 38
>وسط الدلتا 20 32
>أسيوط 17 33
>سوهاج 17 33
>الأقصر 22 36
>أسوان 22 38
>شلاتين 23 35
>حلايب 25 33
>الوادى الجديد 21 35
>قنا 22 36
>نويبع 23 30
>السلوم 17 32
-الأرصاد: انخفاض الحرارة واعتدال الطقس يستمر حتى منتصف الأسبوع الجارى
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