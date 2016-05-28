"طرق دبي" ترسي عقد المرحلتين الرابعة والخامسة من قناة دبي المائية

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بتنفيذ قناة دبي المائية وتطوير البنية التحتية وإنجاز المشروع وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، أرست هيئة الطرق والمواصلات عقد المرحلتين الرابعة والخامسة من مشروع قناة دبي المائية بتكلفة 703 ملايين درهم، وسيكون موعد الانتهاء من تنفيذ المرحلتين نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: تعتبر المرحلة الرابعة التي تبلغ تكلفتها 307 ملايين درهم، جزءاً من البنية التحتية لخدمة المناطق التطويرية على جانبي قناة دبي المائية الذي يشمل إنشاء قناة مائية بطول 3.2 كيلومترات، تمتد من قناة الخليج التجاري، حتى الخليج العربي، مروراً بشوارع الشيخ زايد والوصل وجميرا، وتتضمن هذه المرحلة تنفيذ أعمال البنية التحتية المطلوبة لخدمة هذه الأراضي شاملةً الطرق والخدمات، مشيراً إلى أن المشاريع التي ستقام على الواجهة المائية ستوفر مواصلات مائية حديثة، وستسهم في تحسين جوده المياه في خور دبي.

وأوضح الطاير أن المرحلة الخامسة من مشروع قناة دبي المائية تبلغ تكلفتها 396 مليون درهم، وستؤدي إلى ربط قناة الخليج التجاري بقناة دبي المائية وصولاً للخليج العربي، وتتضمن استكمال أعمال جدران القناة من الخرسانة مسبقة الصب بطول القناة المائية، واستكمال أعمال نقل وتحويل الخدمات الرئيسة اللازمة لاستكمال أعمال تنفيذ القناة وإزالة الخدمات المتأثرة بها، والعمل على تقليل درجة ملوحة مياه بحيرات الخليج التجاري، وإزالة الحواجز الرملية في مسار القناة المائية، إضافة لتنفيذ 3 محطات للنقل البحري على ضفتي القناة.

سير العمل

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن العمل في مشروع قناة دبي المائية يسير وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، وبلغت نسبة الإنجاز الكلية في مشروع جسر شارع الشيخ زايد 92%، حيث تم مؤخراً افتتاح الجسر الشمالي على شارع الشيخ زايد في الاتجاه من أبوظبي إلى دبي، فيما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال الجسر الجنوبي في الاتجاه من دبي إلى أبوظبي 81%، ويتوقع افتتاحه في شهر يوليو المقبل، مشيراً إلى أن عقد المرحلة الأولى يشمل تنفيذ جسر على محور شارع الشيخ زايد بسعة ثمانية مسارات في كل اتجاه، يمر أعلى مجرى القناة بما يسمح بحركة ملاحية حرة على مدار الساعة إضافة إلى تعديل مسارات الطرق المتأثرة بما يحقق تكامل الحركة المرورية بين ضفتي القناة الجديدة، ويبلغ طول الجزء المتأثر من شارع الشيخ زايد حوالي 800 متر، كما يتضمن المشروع أعمال تحويل خطوط الخدمات القائمة التي تأثرت بمسار القناة إضافة إلى أعمال الإنارة الذكية، التي يتم التحكم بها عبر التطبيق الذكي، وأعمال النوافير المائية على الجسر.

وقال الطاير: إن العمل في المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل تنفيذ جسور على شارعي الوصل وجميرا يسير وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، وبلغت نسبة الإنجاز أكثر من 86%، ويشمل عقد هذه المرحلة تنفيذ جسور على شارعي الوصل وجميرا فوق قناة دبي المائية تسمح بمرور اليخوت بارتفاع حتى ثمانية أمتار، كما تشمل إنشاء تقاطع طبقي حر متكامل لربط الحركة المرورية بين شوارع الوصل والحديقة والآثار بما يحقق انسيابية تامة للحركة المرورية وذلك بديلا عن الإشارات الضوئية، إضافة إلى إنشاء جسور للوصول إلى شبه الجزيرة المقترحة جنوب حديقة جميرا، ويشمل العقد أيضا أعمال تحويل الخدمات في ممرات أسفل القناة، إضافة إلى إنشاء عبارات احتياطية للخدمات أسفل القناة لتلبية المتطلبات المستقبلية المتوقعة.

وأضاف: بلغت نسبة إنجاز أعمال المرحلة الثالثة من مشروع قناة دبي المائية أكثر من 75%، ويجري العمل حالياً على استكمال بناء جوانب القناة، وحماية خطوط الخدمات، وتحويل خطوط الصرف الصحي على جانبي القناة المائية، إضافة إلى أعمال بناء محطة ضخ للصرف الصحي، وتنفيذ الأعمال الساحلية لإنشاء كاسر الأمواج، مشيراً إلى أن المرحلة الثالثة تشمل حفر القناة المائية وبناء جوانب القناة، وبناء ثلاثة جسور للمشاة تربط ضفتي القناة في مواقع مميزة لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي وتحديداً وسائل النقل البحري، حيث تشمل هذه المرحلة كذلك بناء 10 محطات للنقل البحري لتعزيز دور وسائل النقل البحري في حركة السكان لاسيما بعد اكتمال إنشاء مجموعة الجزر في الخليج العربي مثل (جزر العالم) و(جزيرة جميرا 2)، حيث يتوقع أن تستقطب وسائل النقل البحري أكثر من ستة ملايين راكب سنوياً في تلك المنطقة، وتشمل المرحلة الثالثة أيضاً أعمال الردم لإنشاء شبه جزيرة صناعية على امتداد حديقة جميرا، مما سيضاعف طول شاطئ الحديقة، ويزيد مساحة الحديقة، ويتيح المجال لإضافة العديد من الأنشطة الترفيهية.