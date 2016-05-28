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"الداخلية" تطلق حملة لمكافحة التسول في رمضان

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"الداخلية" تطلق حملة لمكافحة التسول في رمضان "الداخلية" تطلق حملة لمكافحة التسول في رمضان

أطلقت وزارة "الداخلية" حملة لمكافحة التسول في شهر رمضان المبارك تحت شعار "كافح التسول" تستهدف القضاء على هذه الآفة وتنمية الثقافة الأمنية لدى أفراد الجمهور، وتوعيتهم بخطورة التجاوب مع المتسولين.

وتقوم الفرق الشرطية والأجهزة المعنية على مستوى الدولة، بتكثيف دورياتها وتعزيز تواجداها، والقيام بحملة إعلامية توعوية شاملة تنفذها إدارة الإعلام الأمني؛ بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عبر كافة وسائل الإعلام، وفق خطة مدروسة تستهدف المساهمة بالحد من هذه الآفة وتعزيز وسائل مكافحتها.

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