ماليزيا تستقبل أكبر مجموعة من اللاجئين السوريين

ذكر مسؤول بارز أن ماليزيا استقبلت 68 سورياً اليوم السبت، وهي أكبر مجموعة من اللاجئين تصل الدول الواقعة جنوب شرق آسيا حتى الآن من الدولة التي مزقتها الحرب.

وقالت وزيرة المرأة والأسرة وتطوير المجتمع روحاني عبدالكريم إن المجموعة مؤلفة من 18 عائلة بينها 31 طفلاً يبلغ عمر أصغرهم سبعة أشهر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأضافت روحاني أن اللاجئين وصلوا غلى كوالالمبور على متن طائرة مستأجرة.

18 عائلة بينهم 31 طفلاً

وقال نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي إنه يمكنهم البقاء في ماليزيا حتى استقرار الوضع في سوريا.

وتابع أنه سوف يتم إصدار تصاريح عمل للبالغين بينما سوف يتم منح الأطفال تأشيرات طلاب حتى يمكنهم مواصلة دراساتهم.

وبالفعل تستضيف ماليزيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة، أكثر من 154 ألف لاجئ وطالب لجوء، أغلبهم من ميانمار وفلسطين.

وفي خطاب ألقاه العام الماضي في الجمعية العامة بالأمم المتحدة، عرض رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق استضافة 3 آلاف لاجئ على مدار الثلاثة أعوام المقبلة.

وقال أحمد زاهد إن المجموعة الأولى من اللاجئين السورين، التي تتألف من 11 بالغاً، وصلت ماليزيا في ديسمبر (كانون أول) الماضي.

وأضاف أن ماليزيا حالياً بصدد جلب مئتين سوري آخر الشهر المقبل.