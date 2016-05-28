بالصور..«محلب» يهنئ المصريين بافتتاح المرحلة الأولى لمستشفى الأورام بالأقصر

مراسل«ONA»:

> هنأ المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الكبرى المصريين بإفتتاح المرحلة الأولى بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام .

وقال محلب فى كلمته خلال الحفل الذى أقيم بمعبد الأقصر، مساء أمس الجمعة، إن موجات الخير تتواصل بجهود المصريين وقدم الشكر للقائمين على العمل وبعدها عاد إلى مقعده بين الحضور .

في سياق متصل منعت الدموع الفنان أحمد السقا من الحديث رغم إعلانه كتابته كلمة خاصة لإلقائها فى الحفل حيث تمكن بصعوبة من تقديم الشكر لجميع المشاركين الذين إختصروا مدة التنفيذ فى 11 شهر فقط، والإشادة بالمهندس حسام القبانى رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأورمان الذى قال عنه أنه الرجل الذى أشعره بأهمية وجوده بعد فترة شعر فيها بعكس ذلك، بعدها إغرورقت عيناه بالدموع وهبط سريعا من فوق مسرح الحفل .

فيما هنأت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أهالى الأقصر والمصريين عموما بإفتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بمدينة طيبة شمال شرق الأقصر .

وقالت والي خلال حفل الإفتتاح بمعبد الأقصر بحضور المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وعدد من الوزراء والمحافظين والإعلاميين والرياضيين والفنانين ومحمد بدر محافظ الأقصر ونواب المحافظة بمجلس النواب ورجال الأعمال أن المستشفى ثمرة جهود الجمعيات الخيرية المصرية التى تعتمد على جهود وتبرعات المصريين وأنها تعكس تضافر جهود الحكومة مع المجتمع الأهلى بجمعياته ومؤسساته لتحقيق حلم انضم له العديد من الأفراد والوزارات والشركات والجمعيات.

وأكدت على شعورها بالفخر نتاج هذا الإنجاز الفريد الذى تحقق فى وقت قياسى مشيرة إلى عزم الوزارة مواصلة دعمها للجمعيات الخيرية المصرية ومؤسسات المجتمع المدنى لتمكينهم من تقديم الخدمات ليس فى قطاع الصحة فقط ولكن فى قطاعات أخرى كالتعليم وغيرها.

ووصفت والى المجتمع المدنى بأنه قادر على البناء إعتمادًا على المصريين وأن العدالة الاجتماعية هى عدالة الفرصة المتاحة للجميع فى الصحة والتعليم والعلاج والخدمات .

وأكد الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، على عزمه العمل بشكل متواصل مع كافة الأطراف لافتتاح المرحلة الثانية من مشروع مستشفى شفاء الأورام لعلاج السرطان فى نفس الموعد 27 مايو من العام القادم.

وأشار«المحافظ» الى أن الحلم ليس ما تراه وانت نائم ولكن الحلم هو حلم اليقظة الذى تواصل العمل ليلًا نهارًا لتحقيقه، مضيفًا أن المصريين ليس لديهم رفاهية التجربة والفشل وأمامهم طريق واحد هو العمل والنجاح .

ووصف «بدر» مستشار رئيس الجمهورية، بأنه بمثابة الأب الروحى له وتعلم منه العمل الميدانى والمتابعة على أرض الواقع لاستكمال كافة المشروعات القومية بالتعليم والصحة والمرافق الأساسية وهى أحلام أمام المصريين لابد من تحقيقها .