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3 حوادث غرق تودي بحياة 70 لاجئًا في البحر المتوسط

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3 حوادث غرق تودي بحياة 70 لاجئًا في البحر المتوسط 3 حوادث غرق تودي بحياة 70 لاجئًا في البحر المتوسط

ارشيفية

أعلنت السلطات الإيطالية، مصرع 70 شخصًا على الأقل وفقدان العشرات خلال 3 أيام في 3 غرق جديدة في البحر المتوسط أحدها صور مباشرة.

وقالت البحرية العسكرية إنها انتشلت 45 جثة للاجئين قضوا بعد غرق مركبهم في البحر المتوسط، موضحة أن حصيلة الضحايا يمكن أن ترتفع لان عشرات الأشخاص ما زالوا مفقودين.

وكتبت البحرية الإيطالية على حسابها في موقع “تويتر” أن “السفينة فيغا أنقذت 135 لاجئًا كانوا يستقلون زورقا غرق نصفه، تم انتشال 45 جثة وعمليات البحث تتواصل”.

ووقع هذا الحادث الجديد بعد 24 ساعة تقريبًا من حادث غرق آخر أودى بحياة ما بين عشرين وثلاثين شخصًا، وبعد يومين من حادث ثالث أوقع خمسة قتلى ما يرفع الحصيلة المؤقتة إلى أكثر من سبعين قتيلا في ثلاثة أيام إضافة إلى عشرات المفقودين.

وقالت كارلوتا سامي، المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة إن “ثلاثة حوادث غرق في ثلاثة أيام أمر مقلق جدا”. وأضافت “نشهد الآن وصول مراكب صيد من نوعية سيئة جدا”.

وأوضح انطوان لوران الضابط في البحرية الفرنسية التي تشارك في عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط أن “على سفن المهاجرين، يشكل الذين يبقون في القعر نقطة التوازن لكنهم يحاولون الخروج في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف “خلال عمليات الإنقاذ خرج هؤلاء ونقلوا معهم نقطة التوازن مما أفقد السفينة ثباتها”.

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