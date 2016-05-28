سمير غانم : وفاة أخي سبب خروجي من فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»

كتبت – إنجي لطفي

كشف الفنان الكوميدي سمير غانم، سبب تركه فرقة ثلاثي أضواء المسرح، قائلا إن ذلك حدث بعد وفاة أخ له يدعى “سيد” إثر إصابته بالفشل الكلوي.

و أضاف “غانم”، خلال لقاءه مع الإعلامي عمرو الليثى ببرنامج “واحد من الناس ” المُذاع على قناة “الحياة”، وفاة أخي أثر في أوي وفي الأسرة، وكان من ضمن أسباب إني سبت فرقة ثلاثي أضواء المسرح، بعد وفاة الضيف أحمد كنت أنا وجورج سيدهم بس”.

وتابع: “أخويا حبيبي كان ماسكلي كل حسابات الفرقة، ومكنتش بشيل هم الضرائب معاه، وإنسان تشعر أنه ملاك نازل من السما، وبعد وفاته اعتذرت لجورج في مسرح الهوسابير”.