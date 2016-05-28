بالصور.. ندوة "زواج القاصرات أسبابه وأضراره" بقصر ثقافة فوة

أقيمت بقصر ثقافة فوة بالتعاون مع جمعية رسالتنا بالمدينة مع مؤسسة قضايا المرأة بالقاهرة ومكتب المساندة القانونية لقضايا المرأة ومناهضة الاتجار بالنساء، ندوة بعنوان "زواج القاصرات أسبابه وأضراره".

حاضر خلال الندوة خالد شتا مدير مكتب المساندة بكفر الشيخ، ومحمود مبارك المستشار القانونى للمكتب، ووحيد الدسوقى خبير التنمية البشرية والخبير الاجتماعى بمؤسسة قضايا المرأة بالقاهرة، ومحمد عون وكيل عام المأذونين بكفر الشيخ ورئيس لجنة المصالحة بمكتب المساندة بكفر الشيخ، بحضور وفتحى الدمنهورى مدير قصر ثقافة فوة، وصابرين الشرقاوى الأخصائية الاجتماعيه من أسرة مكتب المساند، وإكرام العشرى رئيس مجلس إدارة جمعية رسالتنا، ومحمد حسب الله المدير العام وأمين الصندوق، وابتسام الفوال المدير التنفيذى للجمعية، وباسم أحمد أمين عام الجمعية.

وتناولت الندوة أسباب زواج القاصرات المنتشر فى عدد من قرى محافظة كفر الشيخ منها "دسوق وفوة وبس وسيدة سالم وقلين".

قال خالد شتا مدير مكتب المساندة بكفر الشيخ، إن تزويج القاصرات جريمة، مشدداً على رفضه القاطع له، واعتباره أحد أشكال انتهاك حقوق الإنسان، خصوصاً أن الصغيرة لا تدرك من أمر الدنيا ولا الحياة شيئاً، وتكون غافلة عن ماهية الزواج وتبعاته، مؤكداً أن مكتب المساندة بكفر الشيخ رصد المئات من حالات زواج القاصرات بقرى محافظة كفر الشيخ.

وأضاف، أطالب بالكشف عن تواريخ الميلاد الحقيقية ورصد وتوثيق حالات زواج القاصرات ومواجهتها بالتعاون بين أجهزة الدولة والمواطنين فى المناطق الريفية والنائية، كما أن السبب الحقيقى وراء انتشار هذا الزواج هو انتشار ثقافة الاستهلاك والطموح للحصول على المال، وسيادة ثقافة القطيع، بجانب الأمية واختفاء دور عالم الدين الحقيقى.

- الداخلية تضبط 60 قضية زواج قاصرات و2000 شخص استخرجوا بطاقات بمعلومات خاطئة