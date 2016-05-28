دراسة أمريكية تثير القلق بشأن علاقة الهاتف المحمول بالإصابة بمرض السرطان

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن دراسة أمريكية حديثة أعادت القلق بشأن التأثيرات الصحية لاستخدام الهاتف المحمول وعلاقته بمرض السرطان.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، على موقعها الإلكترونى السبت، أن الباحثون كشفوا عن حدوث أورام فى الفئران التى تعرضت لمستوى منخفض من الموجات اللاسلكية، مما يعيد الجدل حول سلامة استخدام الهواتف المحمولة.

ومنذ أكثر من عقد خصصت الحكومة الأمريكية دراسة للمساعدة فى الإجابة عن التساؤل الخاص بمدى أمان استخدام الهاتف المحمول. وتشير الصحيفة إلى أن النتائج الأولية للدراسة صدرت هذا الأسبوع، حيث يقول الباحثون أن النتائج كانت هامة بما يكفى مما دفعهم لإصدارها قبل الدراسة كاملة.

وكشفت الدراسة عن حالات قليلة من نوعين من الأورام، أحدهم فى الدماغ والأخر فى القلب، فى ذكور الفئران التى تعرضت لأنواع من موجات الراديو ذات المستوى المنخفض التى تنبعث من الهواتف المحمولة.

ومع ذلك قال الباحثون، فضلا عن علماء غير مشاركين فى الدراسة، إنه لا يزال من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات واسعة حول ما إذا كانت الهواتف المحمولة تسبب السرطان.

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