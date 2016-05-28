سيبك من مشروبات الطاقة.. 5 أطعمة تجعلك أكثر نشاطا وحيوية

قد يلجأ معظم الأشخاص إلى تناول مشروبات الطاقة، لمحاربة التعب والإجهاد، مما له أثر ضار على الصحة، على الرغم من أن هناك أطعمة قد تساعد فى الحد من الإجهاد.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، أن هناك بعض الأطعمة التى تساعد فى الحد من التعب بشكل فعال وتجعلك أكثر حيوية دون اللجوء لمشروبات الطاقة التى لها الكثير من الآثار السلبية، وتتضمن هذه الأطعمة الآتى:

•عين الجمل: من النباتات التى بها قدرا كبيرا من الميلاتونين، وهو جيدا لمحاربة التعب والإرهاق، وتناوله يوميا يجعل الشخص أكثر نشاطا.

•عصير البرتقال: مصدر غنى بفيتامين سى، ويساعد على زيادة الطاقة، كما أن تناول كوب من عصير البرتقال على أساس منتظم للشعور بمزيد من النشاط ومحاربة التعب.

•الفاصوليا الخضراء: مصدر كبير للطاقة، وتساعد فى البقاء نشيطا وتحد من التعب والإرهاق.

•السبانخ: من الأطعمة الغنية بالحديد وتلعب دورا رئيسيا فى مكافحة التعب، كما أنها يخفف من التوتر وتوفير الأكسجين اللازم للجسم ومحاربة التعب.

•البطاطا: غنية بالبوتاسيوم والكربوهيدرات، وبعض المركبات الفريدة التى تساعد على زيادة الطاقة وتكون قادرة على جعل الشخص أكثر نشاطا.

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