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حقوق بنها تنفى واقعة الاعتداء على طالب كويتى

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حقوق بنها تنفى واقعة الاعتداء على طالب كويتى حقوق بنها تنفى واقعة الاعتداء على طالب كويتى
أصدرت كلية الحقوق بجامعة بنها بيانا ردا على ما نشر بجريدة الجريدة الكويتية بشأن واقعة الاعتداء على الطالب الكويتى خالد سليم خزعل سلمان والمقيد بالفرقة الرابعة بالكلية .

وقال الدكتور السيد فوده عميد الكلية أن الواقعة عارية تماما من الصحة ولم تحدث ولا يمكن بأى حال حدوثها فجامعة بنها بكافة مؤسساتها ومن بينها كلية الحقوق لديها ثوابت تتعلق بتقدير قيمة الطالب واحترامه أيا كانت هويته وجنسيته وذلك فى إطار آلية لتطبيق القانون لا يمكن الحيد عنها بالجامعة والكلية.

وقال فودة أن الطالب تقدم باعتذار منه لإحدى أعضاء لجنة المراقبة بالامتحانات وتدعى إيمان والذى وقعت بينه وبينها مشادة خلال أداء الشريعة بالفرقة الرابعة والذى يؤدى فيها الطالب الامتحان برقم جلوس 596 ، مشيرا إلى ان الطالب خالد سليم خزعل سلمان أكد فى اعتذاره انه لم يلجىء للسفارة الكويتية بالقاهرة ولم يحاول تصعيد المشكلة إلا أن أحد زملائه هو من قام بذلك مؤكدا فى اعتذاره على عمق العلاقات والروابط بين الشعبين الكويتي والمصري.

من جانبه قال الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها بأنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية عميد كلية الأداب ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لفحص شكاوى بعض الطلاب الوافدين فى ضوء ما تم نشره فى بعض الصحف الكويتية وإحالة الموضوع للتحقيق.

وأشار شمس الدين الى أن جميع طلاب الدول العربية الشقيقة محل رعاية فى وطنهم الثانى حيث يتم مراعاة ظروفهم فى الدراسة قدر الإمكان .

وأضاف أن جامعة بنها بها أكثر من 100 ألف طالب وأكثر من 15 ألف عضو هيئة تدريس وموظف ومن الطبيعى أن يكون هناك تصرفات فردية وخاطئة ولايجب تعميمها، مؤكدا بأن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالطلاب من مختلف الدول العربية الشقيقة وخاصة أبناء دولة الكويت.

وأكد رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها محمد رأفت على عمق العلاقات مع زملائه الطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية الشقيقة، مشيرا الى ان مجالس الجامعة والكليات والاتحادات الطلابية تولى اهتماما خاصا بالطلاب العرب والتواصل معهم بشكل مستمر.

تشكيل وحدة للأزمات والكوارث بكلية الطب بجامعة بنها
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مصر 365

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