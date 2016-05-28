بالصور..21 مليون جنيه تبرعات خلال حفل افتتاح مستشفى السرطان بالأقصر

مراسل«ONA»:

> جمعت مؤسستا الأورمان وشفاء الخيريتان 21 مليون جنيه، لصالح مستشفى شفاء الأورام لعلاج السرطان بالأقصر، وذلك خلال حفل إفتتاح المرحلة الأولى من المستشفي .

وكشف المهندس حسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، خلال الحفل الذى أقيم مساء الجمعة بمعبد الأقصر عن تبرع إحدى سيدات الأعمال الحضور بشيك بقيمة 4 ملايين جنيه وتبرع رجل أعمال آخر بتكلفة إنشاء جناح كامل بتجهيزاته بما تصل قيمته الى 11 مليون جنيه ، كما تبرعت سيدة أعمال اخرى بمبلغ 6 ملايين جنيه لتصل إجمالى قيمة التبرعات خلال الحفل إلى 21 مليون جنيه.

من ناحية أخرى كشف القبانى، عن إسم السيدة التى تبرعت بمبلغ 50 مليون جنيه للمستشفى قبل عدة أشهر، مؤكدًا أنها ضمن حضور الحفل وهى السيدة منى التاودى، وقدمت التبرع لروح ابنها الذى توفى صغيرًا .

كان معبد الأقصر قد شهد مساء أمس الجمعة، حفل افتتاح المرحلة الأولى لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بحضور المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وعدد من الوزراء والمحافظين والإعلاميين والرياضيين والفنانين ومحمد بدر محافظ الأقصر وعدد من أعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال.