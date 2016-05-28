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قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على المنازل شرق قطاع غزة

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قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على المنازل شرق قطاع غزة قوات الاحتلال الإسرائيلى تطلق النار على المنازل شرق قطاع غزة
فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلى السبت، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين المحاذية للحدود الشرقية لقطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج العسكرية على الشريط الحدودى الفاصل مع قطاع غزة أطلقت النار بكثافة صوب المنازل القريبة من الحدود شرق مخيمى المغازى والبريج وسط قطاع غزة، دون أن تسجل أية إصابات بشرية.

وتطلق قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج والآليات العسكرية على طول الشريط الحدودى شمال وشرق قطاع غزة نيرانها وقذائفها بشكل متكرر على أراضى ومنازل المواطنين الفلسطينيين القريبة من الحدود.
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