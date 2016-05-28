مقتل قيادى بحزب المؤتمر فى اليمن وارتفاع وتيرة التوتر مع الحوثيين

اغتال مسلحون مجهولون الشيخ طالب المكى القيادى بحزب المؤتمر الشعبى العام الذى يتزعمه الرئيس السابق على عبد الله صالح بمحافظة الجوف شمال اليمن، كما أصيب محمد أحمد الجبلى رئيس فرع الحزب بمديرية المنصورة بمحافظة الحديدة.

وذكر موقع المؤتمر نت الرسمى التابع للحزب أن مجهولين ترصدوا خروج الشيخ المكى من منزله وأطلقوا النار عليه أمس أثناء دخوله سوق مدينة الحزم ما أدى إلى مقتله وإصابة 5 من مرافقيه والمواطنين المتواجدين بالمكان بجروح، وأضاف أن مجهولين أطلقا النار على رئيس فرع الحزب بمدينة المنصورية بالحديدة وأصيب إصابة خطيرة فى رأسه وتم نقله على الفور إلى المستشفى للعلاج.

وعلى الرغم من أن الموقع الرسمى للحزب اتهم عناصر تابعة للمقاومة باغتيال الشيخ المكى فى الجوف، إلا أن مصادر محلية بالجوف أكدت أن هذه العملية تأتى فى إطار قيام جماعة الحوثيين بتصفية قيادات حزب المؤتمر المعارضين لهم وأن المكى اغتيل بعبوة ناسفة على خلاف رواية الموقع الرسمى للحزب.. وتشهد مدينة الحزم التى تسيطر عليها جماعة الحوثيين توترا شديدا بعد عملية الاغتيال واحتشدت قبائل همدان للمطالبة بتسليم قتلة الشيخ المكى

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