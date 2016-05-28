بعد غلق "البارات" فى رمضان.. داعية سلفى يطالب بتشريع يحظر بيع الخمور نهائيا

أشاد الداعية السلفى سامح عبد الحميد بقرار غلق جميع الملاهى الليلية "البارات" من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وقال "عبد الحميد" فى بيان اليوم السبت:"حول قرار إغلاق جميع الملاهى الليلية والبارات فى شهر رمضان هو قرار حكيم يُراعى قدسية الشهر المبارك، ويأتى ضمن لوائح رخصة وزارة السياحة بعدم فتح أو تشغيل الملاهى أو المحلات التى تقدم الخمور فى المناسبات الدينية".

وأضاف "عبد الحميد":"لكن الخمر حرام فى رمضان وحرام فى باقى الشهور، وعلى أعضاء مجلس النواب تعديل هذا القانون لينص على تجريم بيع الخمور وحظر تقديمها فى أى وقت وأى مكان، لأن مصر دولة إسلامية رائدة".

وتساءل هل من يُسافر من بلده للسياحة فى مصر يأتى لشرب الخمر أم للتعرف على مصر العظيمة؟ مضيفا:"مصر أكبر من أن يتم تحويلها لمكان مشبوه يُقصد للخمر والملاهى الليلية".

وكان مصدر أمنى أكد أن جميع الملاهى الليلية و"البارات" تم إغلاقها ابتداءً من اليوم وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

- غلق جميع الملاهى الليلية ومحلات الخمور من اليوم حتى نهاية شهر رمضان

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