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مصلحة الجوازات والهجرة: الفنان رامى صبرى لم يحصل على تصريح سفر إلى تركيا

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مصلحة الجوازات والهجرة: الفنان رامى صبرى لم يحصل على تصريح سفر إلى تركيا مصلحة الجوازات والهجرة: الفنان رامى صبرى لم يحصل على تصريح سفر إلى تركيا
أكد مصدر أمنى بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، عدم حصول المطرب رامى صبرى على تصريح سفر من المصلحة قبل توجهه إلى تركيا.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يشترط موافقة الأمن على سفر المواطنين المصريين من سن 18 حتى 40 سنة سواء ذكور أو إناث لتركيا وعدد من الدول.

وكشف المصدر، أن موافقة الأمن لتركيا جاءت عقب ثورة 30 يونيو وتوتر العلاقات بين البلدين،
>لافتا إلى إن الحصول على الموافقة للسفر إلى تركيا من عدمه يرتبط بجهاز الأمن وليست مصلحة الجوازات التى يقتصر دورها على تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى السفر لتركيا عن طريق ضابط الاتصال بمصلحة الجوازات.

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولى منعت المطرب رامى صبرى، من السفر إلى تركيا أمس الجمعة لعدم حصوله على موافقة ضابط الاتصال للسفر.

وصرح مصدر أمنى بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة إسطنبول تقدم المطرب رامى صبرى للسفر، وتبين أنه لا يحمل موافقة ضابط الاتصال، حيث يشترط للسفر إلى تركيا لمن هم فى سن "18" وحتى سن الـ"40" الحصول على موافقة ضابط الاتصال للسفر، وعلى الفور تم إلغاء سفره وخروجه من الدائرة الجمركية بالمطار.


>مصدر أمنى: إغلاق جميع الملاهى الليلية ومحلات الخمور خلال شهر رمضان
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