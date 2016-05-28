أمين عهدة يستولى على 6 أطنان زيت طعام مدعم بالإسماعيلية

لم يرتضى أمين عهدة بالشركة العامة لتجارة الجملة فرع القنطرة بنصيبه ووظيفته، ولكنه قرر اللجوء إلى طريق آخر وهو التجارة فى المواد التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطن الفقير، خاصة سلعة زيت الطعام المدعم إلا أن حظه العاثر أوقعه فى أيدى رجال مباحث تموين الإسماعيلية.

وكانت مباحث تموين الإسماعيلية تمكنت من القبض على أمين عهدة بالشركة العامة لتجارة الجملة فرع القنطرة غرب بالإسماعيلية، بعد اختلاسه 500 كرتونة زيت طعام مدعم بلغت حوالى 6 أطنان وقيامه ببيعها فى السوق السوداء لحسابه.

البداية عندما تلقى اللواء جمعة توفيق نائب مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بورود معلومات للعقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين، والرائد عادل الجزار وكيل المباحث، مفادها قيام مسئول بالشركة العامة لتجارة الجملة فرع القنطرة غرب بالتلاعب فى السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقة التموينية الذكية.

وبإجراء التحريات السرية، أكدت صدق المعلومات وأن المسئول قام بالتلاعب فى حصة زيت الطعام المدعم من قبل الدولة، والمقرر طرحها على بطاقات التموين وبيعها فى السوق السوداء محققًا أرباح مالية من وراء ذلك.

على الفور انتقلت قوة من مباحث التموين لفرع الشركة بالقنطرة غرب، وتم تشكيل لجنة لجرد عهدة المسئول، حيث تبين للجنة وجود عجز كبير فى حصة زيت الطعام المدعم.

وتمكنت القوة من ضبط "أحمد.ل.ف" 39 سنة أمين عهدة بالشركة العامة لتجارة الجملة فرع القنطرة غرب مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، وبمواجهته بالتحريات وبما أسفرت عنه لجنة الفحص والجرد اعترف بقيامه بالتصرف فى الحصة الخاصة بزيت الطعام المدعم التى تقدر بحوالى 500 كرتونة زيت تموينى مدعم بعدد 6 آلاف زجاجة زيت زنة 1 لتر، بإجمالى 6 آلاف طن وذلك ببيعها فى السوق السوداء.

تم التحفظ على المتهم، وتحرير عن الواقعة المحضر رقم 3 أحوال قسم شرطة تموين الإسماعيلية وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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