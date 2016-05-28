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الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق شقة سكنية فى الدقى دون إصابات

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الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق شقة سكنية فى الدقى دون إصابات الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق شقة سكنية فى الدقى دون إصابات
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق بشقة سكنية بأحد العقارات فى منطقة الدقى دون وقوع أى إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان لإخماد النيران.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية فى منطقة الدقى، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء والفريق المرافق لهم، وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء، وتمت محاصرة النيران من جميع الاتجاهات وإخمادها بدون معرفة أسباب الحريق.


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