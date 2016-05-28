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دراسة تؤكد: فقد كروموزوم “Y” علامة على مرض الزهايمر

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دراسة تؤكد: فقد كروموزوم “Y” علامة على مرض الزهايمر دراسة تؤكد: فقد كروموزوم “Y” علامة على مرض الزهايمر
كشفت دراسة دولية أجراها فريق من الباحثين فى مختلف الدول ونشرت نتائجها فى "أمريكا جورنال أوف هيومان جينيتيك" أن هناك علاقة بين فقد الكروموزم الذكرى y والإصابة بمرض الزهايمر.

وكانت الدراسة قد أجريت على 3 آلاف و200 رجل الذين فقدوا الكروموزم الذكرى y المرتبط بالشيخوخة والذى يصيب 20% من الرجال فوق الثمانين عاما وارتباطه بخطورة متزايدة للإصابة بالسرطان والموت المبكر بالمقارنة للنساء وأن فقدهم لهذا الكروموزم فى بعض خلايا الدم يؤدى إلى خطورة الإصابة بمرض الزهايمر.


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- دراسة أمريكية: ممارسة الرياضة تحمى من الإصابة بالزهايمر
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