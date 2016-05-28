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منظمة الصحة: 80% من سكان المدن فى العالم يتنفسون هواء ملوثا

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منظمة الصحة: 80% من سكان المدن فى العالم يتنفسون هواء ملوثا منظمة الصحة: 80% من سكان المدن فى العالم يتنفسون هواء ملوثا
كشفت تقارير لمنظمة الصحة العالمية نشرها الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا"، أن أكثر من 80 فى المائة من سكان المدن فى العالم يتنفسون هواء ملوثا، مما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة وغيرها من الأمراض التى تهدد الحياة، مضيفا أن من بين المضاعفات الصحية الأخرى الناتجة عن تلوث الهواء أمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقا لنتائج البيانات التى تم جمعها من 795 مدينة فى 67 بلدا بين عامى 2008 و2013، وجد أن 98 فى المائة من البلدان المنخفضة الدخل، لديها انخفاض فى جودة الهواء، وأظهرت النتائج أيضا أن كل عام أكثر من 3 ملايين حالة وفاة مبكرة تحدث بسبب مشاكل صحية مختلفة ناجمة عن تلوث الهواء.

وقال الخبراء إن التعرض لمستويات عالية من تلوث الهواء، ليست فقط تؤدى إلى زيادة فى أمراض الجهاز التنفسى مثل ضعف وظيفة الرئة والربو والحساسية، ولكن أيضا تؤدى إلى غيرها من المشاكل الصحية مثل السمنة وسرطان الرئة وزيادة احتمالات الإجهاض.

أشار الأطباء إلى أن تركيب أجهزة تنقية الهواء يمكن أن تكون وسيلة سهلة لمنع مشاكل فى الجهاز التنفسى الناتجة عن تلوث الهواء فى الأماكن المغلقة.


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