الرئيس السيسى يفتتح مبنى النيابة العامة الجديد بالرحاب

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من المسئولين، صباح اليوم السبت، مبنى النيابة العامة الجديد بالرحاب بالقاهرة الجديدة فى حضور النائب العام المستشار نبيل صادق، رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء ورؤساء الهيئات القضائية، ووزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس النواب, وعدد من شيوخ القضاة، وأعضاء النيابة العامة.

والمبنى الجديد للنيابة تم إنشاؤه في عهد النائب العام الراحل المستشار هشام بركات يتسم بالفخامة والرحابة على طراز المعابد الفرعونية، وقدرت تكلفته بما يقارب 300 مليون جنيه، وهو مزود بأحدث وسائل التأمين.

وبمدخل المبنى الرئيسي بوابة زجاجية يعلوها شعار النيابة العامة، بداخلها بوابة إلكترونية، وجهاز لتفتيش الحقائب، ثم ساحة كبيرة على جانبيها تماثيل منحوتة على هيئة أبوالهول ومرصوصة محاكاة لطريق الكباش الذى يربط معبدى الكرنك والأقصر، ويضم قاعة كبرى باسم المستشار الشهيد هشام بركات وقاعة أخرى لكبار الزوار، وساحة تتوسطها نافورة، ومكاتب نيابة استئناف القاهرة والمكتب الفني للنيابة العامة.