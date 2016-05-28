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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا
أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بقرية دير الجرنوس بمركز مغاغة،

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة يفيد حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين قبطتين بقرية دير الجرنوس بمركز مغاغة.

وبالانتقال تبين أن المشاجرة بين "طرف أول" بيت العمدة، و"طرف ثان" أولاد لمعى، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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