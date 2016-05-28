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«الصحة العالمية» ترفض تأجيل أو نقل الألعاب الأولمبية

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«الصحة العالمية» ترفض تأجيل أو نقل الألعاب الأولمبية «الصحة العالمية» ترفض تأجيل أو نقل الألعاب الأولمبية

منظمة الصحة العالمية – ارشيفية

رفضت منظمة الصحة العالمية، الدعوة إلى تأجيل أو نقل دورة الألعاب الأولمبية المقررة في ريو دي جانيرو، من 5 إلى 21 أغسطس، بسبب مخاطر فيروس “زيكا”، كما طلب 150 طبيبا وعالما وباحثا في رسالة إليها.

واعتبرت المنظمة، في بيان أصدرته مساء أمس، أن نقل الألعاب لن يكون له تأثير كبير على انتشار زيكا.

وقالت منظمة الصحة العالمية “بناء على التقييم الحالي، إلغاء أو تغيير مكان إقامة دورة الألعاب الأولمبية 2016 لن يغير كثيرا في الانتشار العالمي لفيروس زيكا”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وكان 150 طبيبا وعالما وباحثا دعوا، في رسالة مفتوحة إلى المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مرغاريت شان، إلى تأجيل أو نقل الألعاب.

وقالوا في رسالتهم: “عندما يأتي 500 ألف سائح أجنبي من جميع دول العالم لحضور الألعاب هناك احتمال إصابتهم بالفيروس ثم بعد العودة إلى بلدانهم تصبح العدوى وباء عالميا”.

وتواجه البرازيل معضلة انتشار فيروس زيكا القاتل منذ أواخر 2015، حيث أدى إلى العديد من الوفيات، كما أعلن عن إصابة 1.5 مليون برازيلي بالعدوى، كما أن نحو 1300 مولود جديد في البرازيل ولدوا مع تشوهات خلقية بسبب هذا الفيروس.

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